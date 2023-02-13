Екс-заступнику голови МОЗ оголосили підозру

"Колишній посадовець сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості", - заявили правоохоронці.

Встановлено, що він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень.

"Таким чином цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у "прискореному" режимі", - пояснили в СБУ.

Тож наразі екс-посадовцю повідомлено про підозру за ст. 321-2 ККУ (порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 8 лютого Кабмін звільнив Олександра Комаріду з посади першого заступника міністра охорони здоров’я України.

Він займав цю посаду з червня 2021 року, а до того був генеральним директором Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України.

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