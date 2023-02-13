UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-заступнику голови МОЗ оголосили підозру

Фото: Олександр Комаріда (moz.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Колишній перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда отримав підозру. Його звинувачують у незаконній реєстрації ліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Колишній посадовець сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості", - заявили правоохоронці.

Встановлено, що він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень.

"Таким чином цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у "прискореному" режимі", - пояснили в СБУ.

Тож наразі екс-посадовцю повідомлено про підозру за ст. 321-2 ККУ (порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 8 лютого Кабмін звільнив Олександра Комаріду з посади першого заступника міністра охорони здоров’я України.

Він займав цю посаду з червня 2021 року, а до того був генеральним директором Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниМінстерство охорони здоров'я України