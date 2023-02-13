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Экс-замглавы Минздрава объявили подозрение

Фото: Александр Комарида (moz.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Бывший первый замминистра здравоохранения Александр Комарида получил подозрение. Его обвиняют в незаконной регистрации лекарств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Бывшее чиновник способствовал незаконной регистрации иностранных лекарственных средств недоказанного качества", - заявили правоохранители.

Установлено, что он принял неправомерное решение о государственной регистрации по упрощенной процедуре зарубежного препарата, который фактически является биологически активной добавкой и нуждается в дополнительных исследованиях.

"Таким образом, этот БАД не мог быть зарегистрирован как лекарственное средство, тем более в "ускоренном" режиме", - пояснили в СБУ.

Так, экс-чиновнику сообщено о подозрении по ст. 321-2 УК (нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что 8 февраля Кабмин уволил Александра Комариду с должности первого заместителя министра здравоохранения Украины.

Он занимал этот пост с июня 2021 года, а ранее был генеральным директором Директората фармацевтического обеспечения Министерства здравоохранения Украины.

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