Екс-заступника голови Вищого госпсуду затримали одразу на виході з-під варти

Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду Артура Ємельянова. Перед цим Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобовʼязання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За словами джерела РБК-Україна, Ємельянов домовився, щоб суддя Вищого антикорупційного суду повернув клопотання про продовження йому строку тримання під вартою до Печерського суду як таке, що не підсудне ВАКСу.

При цьому суддя Печерського районного суду Києва Олена Бусик відразу відреагувала на клопотання та ухвалила відповідне рішення у п’ятницю 30 травня.

Однак співробітники ДБР затримали Ємельянова в рамках іншого кримінального провадження за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах ворога.

Справа Ємельянова

У грудні минулого року джерела РБК-Україна повідомили, що українські правоохоронці затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова, який працює адвокатом.

За даними ДБР, Ємельянов є учасником злочинної групи, його підозрюють у хабарництві. Слідчі зазначають, що група, до якої входив Ємельянов, могла за хабар виносити "потрібні" рішення. Це стосувалося переважно господарських спорів.