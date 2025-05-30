Экс-заместителя главы Высшего хозсуда задержали сразу на выходе из-под стражи

Государственное бюро расследований задержало бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда Артура Емельянова. Перед этим Печерский районный суд Киева принял решение об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам источника РБК-Украина, Емельянов договорился, чтобы судья Высшего антикоррупционного суда вернул ходатайство о продлении ему срока содержания под стражей в Печерский суд как такое, что не подсудно ВАКСу.

При этом судья Печерского районного суда Киева Елена Бусик сразу отреагировала на ходатайство и приняла соответствующее решение в пятницу 30 мая.

Однако сотрудники ГБР задержали Емельянова в рамках другого уголовного производства по факту посягательства на экономическую безопасность Украины в интересах врага.

Дело Емельянова

В декабре прошлого года источники РБК-Украина сообщили, что украинские правоохранители задержали бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова, который работает адвокатом.

По данным ГБР, Емельянов является участником преступной группы, его подозревают во взяточничестве. Следователи отмечают, что группа, в которую входил Емельянов, могла за взятку выносить "нужные" решения. Это касалось преимущественно хозяйственных споров.