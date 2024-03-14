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Екс-заступник глави Нацполіції Тишлек отримав протокол за "знижки" на оренду житла

Архівне фото: Дмитро Тишлек (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

На колишнього заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека склали адміністративний протокол. Причиною стало розслідування журналістів Bihus info.

У тексті не вказано ім'я та прізвище заступника голови Нацполіції, однак НАЗК прикріпило посилання на розслідування журналістів, яке стосувалося Дмитра Тишлека.

Що стало причиною

Зазначається, що службовець безоплатно користувався столичною квартирою на Печерську площею понад 140 кв. м за ціною, нижчою за мінімальну ринкову вартість оренди житла в Києві.

Загалом протягом усього терміну користування квартирою він отримав від орендодавця подарунок (зберігав власні кошти) за несплату мінімальної ринкової вартості оренди квартири на суму 617 тисяч гривень, чим порушив обмеження, передбачені законодавством.

Крім того, посадовець отримував від знайомої подарунок у вигляді оренди житлового будинку в Київській області площею понад 320 кв.м. 

Тишлек не надав пояснень НАЗК

У НАЗК пишуть, що Тишлек порушив чинне законодавство, коли щомісяця приймав подарунки від орендодавця. А саме - проживав у житловому будинку безоплатно, в той час, як мінімальна ринкова оренда такого будинку становить 75 тисяч гривень на місяць. 

"Загалом чиновник не доплатив за оренду будинку 225 тисяч гривень, чим також порушив обмеження, визначені законодавством", - йдеться в заяві.

На виклик НАЗК для надання пояснень та отримання примірника протоколу він не з’явився.

Скандал із Тишлеком: що про це відомо

Нагадаємо, згідно з розслідуванням журналістів видання Bihus.Info, дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року досі не позбулася російського паспорта, а сам він нібито користується нерухомістю та автомобілем сім'ї партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.

Водночас сам Тишлек заявив, що факти з його біографії "були викривлені", і ініціював розслідування самого себе у ДБР.

У МВС, своєю чергою, реагуючи на інформацію, усунули Тишлека від виконання обов'язків. Потім стало відомо, що заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек написав рапорт про звільнення.

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