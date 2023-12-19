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Заступник голови Нацполу Тишлек подав у відставку: що стало причиною

Київ, Вівторок 19 грудня 2023 12:04
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Заступник голови Нацполу Тишлек подав у відставку: що стало причиною Фото: заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек (facebook.com)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек написав рапорт про звільнення.

Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.

"Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК", - сказав Тишлек у коментарі виданню.

Оновлено 12:35. Рапорт про звільнення Тишлека прийнято.

Про таке повідомив глава МВС Ігор Клименко в коментарі РБК-Україна.

"Рапорт Тишлека є і його прийнято. Наказ підписав", - сказав він виданню.

Скандал із Тишлеком: що про це відомо

Нагадаємо, згідно з розслідуванням журналістів видання Bihus.Info, дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року досі не позбулася російського паспорта, а сам він нібито користується нерухомістю та автомобілем сім'ї партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.

Водночас сам Тишлек заявив, що факти з його біографії "були викривлені", і ініціював розслідування самого себе у ДБР.

У МВС, своєю чергою, реагуючи на інформацію, усунули Тишлека від виконання обов'язків.

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