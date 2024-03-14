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Экс-заместитель главы Нацполиции Тышлек получил протокол за "скидки" на аренду жилья

Архивное фото: Дмитрий Тышлек (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

На бывшего заместителя главы Национальной полиции Украины Дмитрия Тышлека составили административный протокол. Причиной стало расследование журналистов Bihus info.

В тексте не указано имя и фамилия заместителя главы Нацполиции, однако НАПК прикрепило ссылку на расследование журналистов, которое касалось Дмитрия Тышлека.

Что стало причиной

Отмечается, что служащий бесплатно пользовался столичной квартирой на Печерске площадью более 140 кв. м по цене ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья в Киеве.

Всего в течение всего срока пользования квартирой он получил от арендодателя подарок (сохранял собственные средства) за неуплату минимальной рыночной стоимости аренды квартиры на сумму 617 тысяч гривен, чем нарушил ограничения, предусмотренные законодательством.

Кроме того, чиновник получал от знакомой подарок в виде аренды жилого дома в Киевской области площадью более 320 кв.м. 

Тышлек не дал объяснений НАПК

В НАПК пишут, что Тышлек нарушил действующее законодательство, когда ежемесячно принимал подарки от арендодателя. А именно - проживал в жилом доме бесплатно, в то время, как минимальная рыночная аренда такого дома составляет 75 тысяч гривен в месяц. 

"В общем чиновник не доплатил за аренду дома 225 тысяч гривен, чем также нарушил ограничения, определенные законодательством", - говорится в заявлении.

На вызов НАПК для дачи объяснений и получения экземпляра протокола он не явился.

Скандал с Тышлеком: что об этом известно

Напомним, согласно расследованию журналистов издания Bihus.Info, супруга заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тышлека по состоянию на лето 2023 года до сих пор не лишилась российского паспорта, а сам он якобы пользуется недвижимостью и автомобилем семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

В то же время сам Тышлек заявил, что факты его биографии "были искривлены", и инициировал расследование самого себя в ГБР.

В МВД, в свою очередь, реагируя на информацию, отстранили Тышлека от исполнения обязанностей. Затем стало известно, что заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тышлек написал рапорт об увольнении.

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