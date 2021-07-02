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Экс-замминистра обороны и главе "Кузни" сообщили о подозрении в сговоре

Автор: Олег Черныш

Бывшему замминистра обороны Украины и главе правления завода "Кузня на Рыбальском" сообщили о подозрении в сговоре. По данным следствия, они причастны к поставкам катеров и санитарных автомобилей низкого качества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника следственного отдела Госбюро расследований Игоря Гриняка на брифинге.

"Подозреваемым вручено ходатайство о содержании под стражей с альтернативой залога в сумме равнозначной сумме нанесенного ущерба", - отметил он.

По словам Гриняка, два катера, которые были построены на "Кузне", не могут быть приняты на вооружение из-за неподходящих характеристик, например, водоизмещение. На вопрос о возможной причастности экс-акционеров "Кузни" к схеме он ответил, что проверяются и "другие лица".

По словам источника в правоохранительных органах, подозрение объявлено замминистра обороны Украины в 2015-2019 годах Игорю Павловскому.

По данным следствия, глава завода подстрекал замминистра заключить государственный контракт именно с его предприятием. Тот дал соответствующие указания подчиненным руководителям одного из департаментов. Следствие полагает, что Павловский превысил полномочия.

Кроме того, они допустили закупку санитарных автомобилей производства "Богдан", которые не соответствуют требованиям и не могут использоваться в ВСУ. По эпизодам с автомобилями и катерами государству нанесен ущерб на сумму более 475 млн гривен.

О подозрении также сообщили двум бывшим директорам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее бывшему замминистра обороны Игорю Павловскому объявляли подозрение в деле, которое касалось поставок военных грузовиков.

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Министерство обороны УкраиныБогданКузня на Рыбальском