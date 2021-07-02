Экс-замминистра обороны и главе "Кузни" сообщили о подозрении в сговоре

"Подозреваемым вручено ходатайство о содержании под стражей с альтернативой залога в сумме равнозначной сумме нанесенного ущерба", - отметил он.

По словам Гриняка, два катера, которые были построены на "Кузне", не могут быть приняты на вооружение из-за неподходящих характеристик, например, водоизмещение. На вопрос о возможной причастности экс-акционеров "Кузни" к схеме он ответил, что проверяются и "другие лица".

По словам источника в правоохранительных органах, подозрение объявлено замминистра обороны Украины в 2015-2019 годах Игорю Павловскому.

По данным следствия, глава завода подстрекал замминистра заключить государственный контракт именно с его предприятием. Тот дал соответствующие указания подчиненным руководителям одного из департаментов. Следствие полагает, что Павловский превысил полномочия.

Кроме того, они допустили закупку санитарных автомобилей производства "Богдан", которые не соответствуют требованиям и не могут использоваться в ВСУ. По эпизодам с автомобилями и катерами государству нанесен ущерб на сумму более 475 млн гривен.

О подозрении также сообщили двум бывшим директорам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Досудебное расследование продолжается.