RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Екс-заступнику міністра оборони і голові "Кузні" повідомили про підозру у змові

Автор: Олег Черниш

Колишньому заступнику міністра оборони України та голові правління заводу "Кузня на Рибальському" повідомили про підозру у змові. За даними слідства, вони причетні до поставок катерів і санітарних автомобілів низької якості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника слідчого відділу Держбюро розслідувань Олега Гриняка на брифінгу.

"Підозрюваним вручено клопотання про тримання під вартою з альтернативою застави в сумі рівнозначній сумі завданих збитків", - зазначив він.

За словами Гриняка, два катери, які були побудовані на "Кузні", не можуть бути прийняті на озброєння через невідповідні характеристики, наприклад, водотоннажність. На питання про можливу причетність екс-акціонерів "Кузні "до схеми він відповів, що перевіряються і "інші особи".

За словами джерела в правоохоронних органах, підозру оголошено замміністра оборони України в 2015-2019 роках Ігорю Павловському.

За даними слідства, глава заводу підбурював заступника міністра укласти державний контракт саме з його підприємством. Той дав відповідні вказівки підлеглим керівникам одного з департаментів. Слідство вважає, що Павловський перевищив повноваження.

Крім того, вони допустили закупівлю санітарних автомобілів виробництва "Богдан", які не відповідають вимогам і не можуть використовуватися в ЗСУ. За епізодами з автомобілями та катерами державі завдано збитків на суму понад 475 млн гривень.

Про підозру також повідомили двом колишнім директорам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському оголошували підозру у справі, яка стосувалася поставок військових вантажівок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниБогданКузня на Рыбацькому