Экс-замглавы Одесской полиции избрали меру пресечения

Фото: Константин Гейко (скрин видео 7kanal.com.ua)

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста

Соломенский районный суд города Киева назначил экс-заместителя главы Национальной полиции Одесской области Константину Гейку круглосуточный домашний арест до 29 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA:Одесса.

Как сообщается, он будет носить электронный браслет и не сможет покидать территорию страны в этот период.

Отметим, прокуроры настаивали на содержании экс-чиновника под стражей или внесении залога в почти 22 млн гривен. Они аргументировали это тем, что Гейко может влиять на следствие, оказать давление на следователей или иметь доступ к документам.

Адвокаты подозреваемого отрицали все риски и отмечали их необоснованности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что детективы Национального бюро расследований задержали бывшего заместитель экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина Константина Гейко. Он скрывался от следствия.

Напомним, задержанному экс-главе Национальной полиции Одесской области Дмитрию Головину сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины, то есть в совершении завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Кроме того, Соломенский районный суд города Киева избрал меру пресечения бывшему руководителю полиции Одесской области Дмитрию Головину в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отметим, в ноябре 2017 года следователи Генеральной прокуратуры провели обыск на территории Одесского морского торгового порта в 7 контейнерах, где хранились 3,6 млн пачек сигарет для дальнейшего транзита. В ходе обыска были изъяты все пачки сигарет и были переданы на хранение на склад в Одессе. Таким образом сигареты попали в Украину без растаможки.

Согласно предварительному плану, эти сигареты были "уничтожить" на основании решения следственного судьи, составив фиктивный акт уничтожения. Сам товар мог быть продан в Украине или Европе.