Экс-замглавы Одесской областной милиции осудили за беспорядки 2 мая 2014 года

Заместитель экс-руководителя Одесской областной милиции приговорен к 15 годам заключения за поддержку беспорядков 2 мая 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Офиса Генерального прокурора Приморский районный суд г. Одесса приговорил бывшего заместителя начальника ГУ МВД Украины в Одесской области к 15 годам лишения свободы", - сообщили в Офисе генпрокурора.

К тому же суд лишил его права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, обязал уплатить штраф, лишил звания "полковника милиции" и полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 330 тысяч гривен.

В суде прокуроры доказали, что осужденный вступил в сговор с представителями пророссийско-настроенных групп и антиукраинских общественных движений "Антимайдан" и, используя предоставленную ему власть и служебное положение, обеспечил беспрепятственное совершение ими 2 мая 2014 года массовых беспорядков в Одессе.

Вследствие этого огнестрельные ранения получили восемь человек, шестеро из них погибли.

Кроме того, 4 мая 2014 года, превысив свои служебные полномочия, он дал подчиненным сотрудникам указание о незаконном освобождении из изолятора временного содержания 63 человек, задержанных 2 мая 2014 года по подозрению в совершении уголовных правонарушений.

Однако, в связи с сокрытием экс-правоохранителя на территории РФ и имеющимися данными о получении им российского гражданства, судебное разбирательство осуществлялось заочно.

Отметим, 2 мая 2014 г. в Одессе произошли массовые столкновения между проукраинскими гражданами и сепаратистами. В ходе конфликта погибли около 40 человек.

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