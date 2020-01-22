Экс-зама министра разоблачили на хищении 32 млн гривен в "оборонке"

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила хищения как минимум 32 млн гривен при выполнении госзаказа в оборонной сфере с участием бывшего заместителя министра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что в 2017-2019 годах владелец одного из черниговских предприятия заключил контракты с Министерством обороны по завышенным ценам на 100 млн гривен на поставки устройств для систем боевых вертолетов.

"В сговоре с бывшими высокопоставленными ведомства, среди которых экс-заместитель министра, коммерсант значительно завысил стоимость продукции. Таким образом участники сделки вывели и присвоили не менее 32 миллионов гривен", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что во время обысков в военных подразделениях, ответственных за закупку продукции, в Киеве, Харькове и Чернигове правоохранители изъяли материалы, доказывающие противоправную схему.

Также в СБУ сообщили, что среди фигурантов дела - действующий чиновник Минобороны.

Ранее РБК-Украина писало, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) расследует более полутысячи уголовных производств по хищениям в Государственном концерне "Укроборонпром".

Также сообщалось, что НАБУ завершило расследование по делу о хищении средств государственного предприятия "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Руководитель предприятия, злоупотребляя служебным положением, нанес государству ущерб в размере 1,68 млн гривен.