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Екс-володар поясу WBC проведе поєдинок у Києві

Фото: Віктор Постол востаннє виходив на ринг у липні 2023-го (Elite Boxing Promotion)
Автор: Андрій Костенко

Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі за версією WBC, українець Віктор Постол повернеться на ринг у січні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spartabox Faniian Promotions.

Боксер, якому на той час вже виповниться 41 рік, візьме участь у вечорі боксу, що відбудеться 25 січня у столичному Палаці спорту.

Постол виступить в андеркарді головного поєдинку. В ньому український боксер першої напівсередньої ваги Арам Фаніян проведе захист титулу WBO Global. Фахінян у серпні переміг мексиканця Хуана Родрігеса. Після цього Всесвітня боксерська організація включила його в топ-10 рейтингу першої напівсередньої ваги. Суперники українських боксерів наразі невідомі.

Хто такий Віктор Постол

Уродженець Київщини на професіональному ринзі дебютував у 2007 році. Піку кар'єри досягнув у 2015-му, коли сенсаційно переміг аргентинця Лукаса Матіссе, здобувши вакантний титул WBC у напівсередній вазі.

У липні 2016-го програв об'єднавчий поєдинок чемпіону WBO Теренсу Кроуфорду. Після невдачі з американцем провів ще сім поєдинків, у яких тричі переміг та зазнав чотирьох поразок. Останній на цей час бій за його участю відбувся в липні 2023 року у Лас-Вегасі. Постол програв Елвісу Родрігесу з Домінікани, опинившись в нокауті у 7-му раунді.

Раніше стало відомо, що Володимир Кличко кинув виклик Дюбуа.

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WBOБоксВиктор Постол