Екс-володар поясу WBC проведе поєдинок у Києві

Боксер, якому на той час вже виповниться 41 рік, візьме участь у вечорі боксу, що відбудеться 25 січня у столичному Палаці спорту.

Постол виступить в андеркарді головного поєдинку. В ньому український боксер першої напівсередньої ваги Арам Фаніян проведе захист титулу WBO Global. Фахінян у серпні переміг мексиканця Хуана Родрігеса. Після цього Всесвітня боксерська організація включила його в топ-10 рейтингу першої напівсередньої ваги. Суперники українських боксерів наразі невідомі.

Хто такий Віктор Постол

Уродженець Київщини на професіональному ринзі дебютував у 2007 році. Піку кар'єри досягнув у 2015-му, коли сенсаційно переміг аргентинця Лукаса Матіссе, здобувши вакантний титул WBC у напівсередній вазі.

У липні 2016-го програв об'єднавчий поєдинок чемпіону WBO Теренсу Кроуфорду. Після невдачі з американцем провів ще сім поєдинків, у яких тричі переміг та зазнав чотирьох поразок. Останній на цей час бій за його участю відбувся в липні 2023 року у Лас-Вегасі. Постол програв Елвісу Родрігесу з Домінікани, опинившись в нокауті у 7-му раунді.