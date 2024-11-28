Володимир Кличко кинув виклик Дюбуа: спрацював фактор Тайсона

Колишній чемпіон світу за версіями WBO, IBF та WBA Володимир Кличко хотів повернутися на ринг у чемпіонському поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Поєдинок міг відбутися 22 лютого 2025 року в аравійському Ер-Ріяді. Команди боксерів вели переговори і українець розглядався, як цілком реальний опонент у першому захисті Дюбуа титулу чемпіона світу за версією IBF.

Проте промоутерів першого великого бійцівського вечора 2025 року в столиці Саудівської Аравії злякав поєдинок Майка Тайсона проти Джейка Пола. І цей фактор став вирішальним.

48-річний Володимир Кличко на десять років молодший за Тайсона, та й не виступав він трохи менше восьми років, на відміну від 19-річної перерви в боксі "Залізного Майка". Відомо також, що він підтримує оптимальну фізичну форму.

Але зваживши всі "за" та "проти", промоутери дійшли висновку, що українець не зможе провести повноцінний 12-раундовий поєдинок проти 27-річного Дюбуа. Отже ім'я Кличка остаточно викреслили зі списку можливих опонентів британця. Тому переговори були припинені на цьому тижні.

Тим не менш, за твердженням британського ЗМІ, появлення Володимира Кличка на рингу в рамках іншого боксерського шоу цілком реальне. Він "одержимий ідеєю" стати найстаршим чемпіоном світу в історії. Цей рекорд наразі залишається за Джорджем Форманом, якому було 46 років і 169 днів, коли він остаточно завершив кар'єру 8 червня 1995-го, володіючи титулом чемпіона світу за версією IBF.

Щодо суперника Дюбуа, він поки не визначений. Розглядаються три кандидатури – Джозефа Паркера з Нової Зеландії, китайського гіганта Чжан Чжилея та непереможного чемпіона Європи Агіта Кабайєля з Німеччини.