Экс-обладатель пояса WBC проведет поединок в Киеве

Боксер, которому к тому времени уже исполнится 41 год, примет участие в вечере бокса, который состоится 25 января в столичном Дворце спорта.

Постол выступит в андеркарде главного поединка. В нем украинский боксер первого полусреднего веса Арам Фаниен проведет защиту титула WBO Global. Фахинян в августе победил мексиканца Хуана Родригеса. После этого Всемирная боксерская организация включила его в топ-10 рейтинга первого полусреднего веса. Соперники украинских боксеров пока неизвестны.

Кто такой Виктор Постол

Уроженец Киевской области на профессиональном ринге дебютировал в 2007 году. Пика карьеры достиг в 2015-м, когда сенсационно победил аргентинца Лукаса Матиссе, получив вакантный титул WBC в полусреднем весе.

В июле 2016-го проиграл объединительный поединок чемпиону WBO Теренсу Кроуфорду. После неудачи с американцем провел еще семь поединков, в которых трижды победил и потерпел четыре поражения. Последний на сегодня бой с его участием состоялся в июле 2023 года в Лас-Вегасе. Постол проиграл Элвису Родригесу из Доминиканы, оказавгшись в нокауте в 7-м раунде.