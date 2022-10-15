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Екс-викладач морської академії у Херсоні став її "ректором". Йому оголосили підозру

Фото: Екс-викладач морської академії у Херсоні став її "ректором" (ksma.ks.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній викладач Херсонської Державної морської академії вирішив стати "ректором" в окупації. Правоохоронці оголосили чоловіку про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"У червні 2022 року професор кафедри Херсонської Державної морської академії погодився на співпрацю з ворогом та обійняв посаду так званого ректора захопленого окупантами вишу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, підозрюваний проводив інвентаризацію матеріальних цінностей академії, організував освітній процес за стандартами освіти Росії.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності та пособництво державі-агресору, за що йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що мешканець Донбасу організував фільтрацію в Херсонській області.

Також СБУ назвала імена зрадників, які вступили до лав "МВД РФ" в Херсонській області.

Раніше Служба безпеки викрила чиновника-колаборанта в Херсонській області. Він допомагав російським окупантам перекидати бронетехніку до регіону з Криму.

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