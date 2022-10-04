Екс-ватажок бойовиків ОРДО катував українців в Криму. Йому оголосили підозру

"У березні 2014 року, перебуваючи у м. Сімферополь, підозрюваний разом зі спільниками викрав трьох громадян України через їх публічну демонстрацію проукраїнської позиції в Криму та спротив окупації півострова", - пояснюють в прокуратурі.

Судячи з фото, що опублікувало відомство, мова йде про ватажка бойовиків Ігоря Безлера.

"Прокуратура повідомила про підозру громадянину РФ, активному учаснику подій, які призвели до окупації кримського півострова, саме він пізніше став одним із ватажків незаконного збройного формування, яке діяло в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що підозрюваний активно сприяв окупації ЗС РФ території Криму.

Дії підозрюваного кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).