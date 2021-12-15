Боевику группы Безлера дали 11 лет тюрьмы. Он снимал допросы пленных

Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил жителя Мариуполя к 11 годам тюрьмы за участие в террористической организации. По данным следствия, он был оператором в группе главаря боевиков Игоря Безлера в оккупированной Горловке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области .

Сообщается, что мариуполец признан виновным в участии в террористической организации, а также в жестоком обращении с пленными и гражданским населением.

Осужденный был участником спецподразделения "Коммуникация" так называемой группы Безлера, оно размещалось в захваченном помещении УБОП в оккупированной Горловке. По данным следствия, с июня 2014 по январь 2015 он снимал на видео допросы украинских пленных. Он также распространял так называемые боевые листки группы Безлера.

Кроме того, осужденный применял к пленным психологическое насилие и заставлял их убирать следы их пыток и лично контролировал это с оружием в руках.