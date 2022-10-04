Экс-главарь боевиков ОРДО пытал украинцев в Крыму. Ему объявили подозрение

"В марте 2014 года, находясь в г. Симферополе, подозреваемый вместе с сообщниками похитил трех граждан Украины из-за их публичной демонстрации проукраинской позиции в Крыму и сопротивления оккупации полуострова", - объясняют в прокуратуре.

Судя по фото, опубликованному ведомством, речь идет о главаре боевиков Игоре Безлере.

"Прокуратура сообщила о подозрении гражданину РФ, активному участнику событий, приведших к оккупации крымского полуострова, именно он позже стал одним из предводителей незаконного вооруженного формирования, действовавшего в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Известно, что подозреваемый активно способствовал оккупации ВС РФ на территории Крыма.

Действия подозреваемого квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).