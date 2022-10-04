Экс-главарь боевиков ОРДО пытал украинцев в Крыму. Ему объявили подозрение

Бывший главарь незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР" подозревается в пытках украинцев в Крыму. Также он причастен к оккупации полуострова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.
"В марте 2014 года, находясь в г. Симферополе, подозреваемый вместе с сообщниками похитил трех граждан Украины из-за их публичной демонстрации проукраинской позиции в Крыму и сопротивления оккупации полуострова", - объясняют в прокуратуре.
Судя по фото, опубликованному ведомством, речь идет о главаре боевиков Игоре Безлере.
"Прокуратура сообщила о подозрении гражданину РФ, активному участнику событий, приведших к оккупации крымского полуострова, именно он позже стал одним из предводителей незаконного вооруженного формирования, действовавшего в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Известно, что подозреваемый активно способствовал оккупации ВС РФ на территории Крыма.
Действия подозреваемого квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).
Напомним, в июне 2019 года расследователи Bellingcat назвали имена причастных к катастрофе малазийского рейса MH17 на Донбассе. Среди фигурантов был боевик Игорь Безлер. В Bellingcat отмечали, что Безлер поспособствовал ошибочной идентификации MH17 как военного самолета.
Как сообщалось, Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил жителя Мариуполя к 11 годам тюрьмы за участие в террористической организации. По данным следствия, он был оператором в группе главаря боевиков Игоря Безлера в оккупированной Горловке.
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