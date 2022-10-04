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Екс-ватажок бойовиків ОРДО катував українців в Криму. Йому оголосили підозру

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Крим, Вівторок 04 жовтня 2022 11:25
Екс-ватажок бойовиків ОРДО катував українців в Криму. Йому оголосили підозру Фото: екс-ватажок бойовиків Безлер підозрюється в катуванні українців в Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Колишній ватажок незаконного збройного формування так званої "ДНР" підозрюється в катуванні українців в Криму. Також він причетний до окупації півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Крима.

"У березні 2014 року, перебуваючи у м. Сімферополь, підозрюваний разом зі спільниками викрав трьох громадян України через їх публічну демонстрацію проукраїнської позиції в Криму та спротив окупації півострова", - пояснюють в прокуратурі.

Судячи з фото, що опублікувало відомство, мова йде про ватажка бойовиків Ігоря Безлера.

"Прокуратура повідомила про підозру громадянину РФ, активному учаснику подій, які призвели до окупації кримського півострова, саме він пізніше став одним із ватажків незаконного збройного формування, яке діяло в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що підозрюваний активно сприяв окупації ЗС РФ території Криму.

Дії підозрюваного кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Нагадаємо, в червні 2019 року розслідувачі Bellingcat назвали імена причетних до катастрофи малазійського рейсу MH17 на Донбасі. Серед фігурантів був бойовик Ігор Безлер. У Bellingcat зазначали, що Безлер посприяв помилковій ідентифікації MH17 як військового літака.

Як повідомлялось, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області засудив жителя Маріуполя до 11 років в'язниці за участь у терористичній організації. За даними слідства, він був оператором у групі ватажка бойовиків Ігоря Безлера в окупованій Горлівці.

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