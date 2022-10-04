ua ru
Вт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экс-главарь боевиков ОРДО пытал украинцев в Крыму. Ему объявили подозрение

Новина українською →
Крым , Вторник 04 октября 2022 11:25
Экс-главарь боевиков ОРДО пытал украинцев в Крыму. Ему объявили подозрение Фото: экс-главарь боевиков Безлер подозревается в пытках украинцев в Крыму
Автор: Наталия Гурковская

Бывший главарь незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР" подозревается в пытках украинцев в Крыму. Также он причастен к оккупации полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

"В марте 2014 года, находясь в г. Симферополе, подозреваемый вместе с сообщниками похитил трех граждан Украины из-за их публичной демонстрации проукраинской позиции в Крыму и сопротивления оккупации полуострова", - объясняют в прокуратуре.

Судя по фото, опубликованному ведомством, речь идет о главаре боевиков Игоре Безлере.

"Прокуратура сообщила о подозрении гражданину РФ, активному участнику событий, приведших к оккупации крымского полуострова, именно он позже стал одним из предводителей незаконного вооруженного формирования, действовавшего в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Известно, что подозреваемый активно способствовал оккупации ВС РФ на территории Крыма.

Действия подозреваемого квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Напомним, в июне 2019 года расследователи Bellingcat назвали имена причастных к катастрофе малазийского рейса MH17 на Донбассе. Среди фигурантов был боевик Игорь Безлер. В Bellingcat отмечали, что Безлер поспособствовал ошибочной идентификации MH17 как военного самолета.

Как сообщалось, Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил жителя Мариуполя к 11 годам тюрьмы за участие в террористической организации. По данным следствия, он был оператором в группе главаря боевиков Игоря Безлера в оккупированной Горловке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим
NEWS
Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным
Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным
DAILY
Посол Михаэль Бродский: Израиль активно помогает Украине, но не переходит красные линии
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Посол Михаэль Бродский: Израиль активно помогает Украине, но не переходит красные линии