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Екс-тренер "Шахтаря" очолив збірну-невдаху з Південної Америки

Ла-Пас, Середа 01 листопада 2023 14:37
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Екс-тренер "Шахтаря" очолив збірну-невдаху з Південної Америки Фото: Антоніо Карлос Заго вперше працюватиме зі збірною (goskagit.com)
Автор: Антон Федорців

Колишній асистент Мірчі Луческу в донецькому "Шахтарі" Антоніо Карлос Заго став головним тренером національної команди Болівії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook Болівійської футбольної федерації.

54-річний фахівець відновив тренерську діяльність. Він перебував без роботи з літа, коли покинув бразильську "Курітібу".

Заго покликаний покращити результати Болівії. Головним завданням бразильського тренера стане вихід на ЧС-2026, що відбудеться в Канаді, США та Мексиці. Перший матч на чолі збірної тренер проведе 16 листопада – проти Перу.

Болівійська команда провалила старт кваліфікації на Мундіаль. "Зелені" зазнали чотирьох поразок у чотирьох поєдинках. Болівійці програли збірним Бразилії, Аргентини, Еквадору та Парагваю.

Хто такий Антоніо Карлос Заго

Уродженець штату Сан-Паулу, вихованець однойменного клубу. Найбільше матчів зіграв за "Сан-Паулу", "Палмейрас" та італійську "Рому". Став чемпіоном Італії з "вовками" та виграв Копа Амеріка-1999 зі збірною Бразилії.

Після завершення кар'єри став технічним директором "Корінтіанса". Згодом перейшов на тренерську роботу. У 2013-2015 рр. був помічником Луческу в "Шахтарі" та вважаєвся потенційним спадкоємцем румуна. Працював тренером на батьківщині, в Японії та Болівії.

Найбільших успіхів досягнув на чолі "Болівара" з Ла-Паса. З болівійським грандом він тріумфував в Апертурі-2022. Натомість з "Брагантіно" виграв бразильську Серію B у сезоні-2019.

До слова, раніше "Шахтар" розгромив "Вікторію" на шляху в півфінал Кубка України.

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