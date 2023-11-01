Экс-тренер "Шахтера" возглавил сборную-неудачника из Южной Америки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Боливийской футбольной федерации.

54-летний специалист возобновил тренерскую деятельность. Он находился без работы с лета, когда покинул бразильскую "Куритибу".

Заго призван улучшить результаты Боливии. Главной задачей бразильского тренера станет выход на ЧМ-2026, который состоится в Канаде, США и Мексике. Первый матч во главе сборной тренер проведет 16 ноября против Перу.

Боливийская команда провалила старт квалификации на Мундиаль. "Зеленые" потерпели четыре поражения в четырех поединках. Боливийцы проиграли сборным Бразилии, Аргентины, Эквадора и Парагвая.

Кто такой Антонио Карлос Заго

Уроженец штата Сан-Паулу, воспитанник одноименного клуба. Больше всего матчей сыграл за "Сан-Паулу", "Палмейрас" и итальянскую "Рому". Стал чемпионом Италии с "волками" и выиграл Копа Америка-1999 со сборной Бразилии.

После завершения карьеры стал техническим директором "Коринтианса". Позже перешел на тренерскую работу. В 2013-2015 гг. был помощником Луческу в "Шахтере" и считался потенциальным наследником румына. Работал тренером на родине, в Японии и Боливии.

Наибольших успехов добился во главе "Боливара" из Ла-Паса. С боливийским грандом он триумфовал в Апертуре-2022. В свою очередь с "Брагантино" выиграл бразильскую Серию B в сезоне-2019.