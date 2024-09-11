ua en ru
Ср, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Екс-тренер Мудрика знайшов роботу за океаном

Чикаго, Середа 11 вересня 2024 11:58
UA EN RU
Екс-тренер Мудрика знайшов роботу за океаном Фото: Маурісіо Почеттіно розпочав новий розділ кар'єри тренера (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Аргентинець Маурісіо Почеттіно став керманичем збірної Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

52-річний менеджер став головним тренером господарки чемпіонату світу-2026. "Янкі" приймуть Мундіаль 2026 року разом із Канадою і Мексикою.

Почеттіно підписав контракт на 2 роки. Він уперше в кар'єрі працюватиме з національною командою. Раніше він тренував на клубному рівні в чемпіонатах Іспанії, Англії та Франції.

На новій посаді Почеттіно дебютуватиме в жовтні. Американці зіграють два товариські поєдинки – проти Панами та Мексики. У кваліфікації до ЧС-2026 збірна США не бере участі, отримавши путівку на турнір автоматично.

Хто такий Маурісіо Почеттіно

Уродженець провінції Санта-Фе, левову частку ігрової кар'єри віддав трьом командам – "Ньюеллс Олд Бойз", "Еспаньйолу" та ПСЖ. У збірній Аргентини провів 20 матчів (2 голи).

Почеттіно-тренер дебютував на чолі "Еспаньйола" в січні 2009-го. Працював із "папугами" до 2012 року, поки не переїхав на Туманний Альбіон. Там 1,5 сезони тренував "Саутгемптон", а перед сезоном 2014/15 очолив "Тоттенхем".

Зі "шпорами" дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. За неповні два сезони в ПСЖ здобув 1 чемпіонський титул, Кубок і Суперкубок Франції. У сезоні 2023/24 тренував лондонський "Челсі", з яким дійшов до фіналу Кубка ліги та посів 6-те місце в чемпіонаті.

До слова, раніше Аргентина і Бразилія зазнали поразок у відборі до ЧС-2026.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України: перші подробиці візиту
Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України: перші подробиці візиту
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ