Екс-тренер Мудрика знайшов роботу за океаном
Аргентинець Маурісіо Почеттіно став керманичем збірної Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.
52-річний менеджер став головним тренером господарки чемпіонату світу-2026. "Янкі" приймуть Мундіаль 2026 року разом із Канадою і Мексикою.
Почеттіно підписав контракт на 2 роки. Він уперше в кар'єрі працюватиме з національною командою. Раніше він тренував на клубному рівні в чемпіонатах Іспанії, Англії та Франції.
На новій посаді Почеттіно дебютуватиме в жовтні. Американці зіграють два товариські поєдинки – проти Панами та Мексики. У кваліфікації до ЧС-2026 збірна США не бере участі, отримавши путівку на турнір автоматично.
Хто такий Маурісіо Почеттіно
Уродженець провінції Санта-Фе, левову частку ігрової кар'єри віддав трьом командам – "Ньюеллс Олд Бойз", "Еспаньйолу" та ПСЖ. У збірній Аргентини провів 20 матчів (2 голи).
Почеттіно-тренер дебютував на чолі "Еспаньйола" в січні 2009-го. Працював із "папугами" до 2012 року, поки не переїхав на Туманний Альбіон. Там 1,5 сезони тренував "Саутгемптон", а перед сезоном 2014/15 очолив "Тоттенхем".
Зі "шпорами" дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. За неповні два сезони в ПСЖ здобув 1 чемпіонський титул, Кубок і Суперкубок Франції. У сезоні 2023/24 тренував лондонський "Челсі", з яким дійшов до фіналу Кубка ліги та посів 6-те місце в чемпіонаті.
До слова, раніше Аргентина і Бразилія зазнали поразок у відборі до ЧС-2026.
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