Экс-тренер Мудрика нашел работу за океаном

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации .

52-летний менеджер стал главным тренером хозяйки чемпионата мира-2026. "Янки" примут Мундиаль 2026 года вместе с Канадой и Мексикой.

Почеттино подписал контракт на 2 года. Он впервые в карьере будет работать с государственной командой. Ранее он тренировался на клубном уровне в чемпионатах Испании, Англии и Франции.

В новой должности Почеттино дебютирует в октябре. Американцы сыграют два товарищеских поединка – против Панамы и Мексики. В квалификации к ЧМ-2026 сборная США не участвует, получив путевку на турнир автоматически.

Кто такой Маурисио Почеттино

Уроженец провинции Санта-Фе, львиную долю игровой карьеры отдал трем командам – "Ньюэллс Олд Бойз", "Эспаньолу" и ПСЖ. В сборной Аргентины провел 20 матчей (2 гола).

Почеттино-тренер дебютировал во главе "Эспаньола" в январе 2009-го. Работал с "попугаями" до 2012 года, пока не переехал на Туманный Альбион. Там 1,5 сезона тренировал "Саутгемптон", а перед сезоном 2014/15 возглавил "Тоттенхэм".

Со "шпорами" дошел до финала Лиги чемпионов 2018/19. За неполные два сезона в ПСЖ завоевал 1 чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Франции. В сезоне 2023/24 тренировал лондонский "Челси", с которым дошел до финала Кубка лиги и занял 6-е место в чемпионате.