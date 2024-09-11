Аргентина та Бразилія синхронно програли в кваліфікації до ЧС-2026: відео

Черговий тур відбіркового турніру до чемпіонату світу 2026 року в Південній Америці обернувся фіаско для збірних Аргентини та Бразилії. Перемоги ж відсвяткували збірні Колумбії, Еквадору, Болівії та Парагваю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

ЧС-2026, кваліфікація, Південна Америка

Колумбія – Аргентина – 2:1

Голи: Москера, 25, Хамес, 60 (пенальті) – Гонсалес, 48

Чилі – Болівія – 1:2

Голи: Варгас, 39 – Альгараньяс, 13, Мігеліто, 45+1

Еквадор – Перу – 1:0

Гол: Валенсія, 54

Венесуела – Уругвай – 0:0

Парагвай – Бразилія – 1:0

Гол: Гомес, 20

Колумбійська збірна вдома забила аргентинцям у середині першого тайму. Це Москера головою замкнув дальню стійку після розіграшу кутового на лівому фланзі. "Альбіселесте" відігралися на старті другої половини – Гонсалес класно прокинув м'яч повз оборонця і реалізував момент проти кіпера. Та на 60-й хвилині перемогу "кав'ярникам" приніс Хамес, реалізувавши одинадцятиметровий.

Бразильська збірна зазнала поразки в Асунсьйоні. Парагвай повів у рахунку на 20-й хвилині. Це Гомес із лінії штрафного майданчика зовнішнім боком стопи розкішно поклав від стійки. Пентакампеони намагалася відігратися впродовж наступних 70+ хвилин. Підопічні Дорівала Жуніора довели володіння м'ячем до 67%, але так і не змогли відповісти на гол парагвайців.

Збірна Аргентини залишилася лідером групи після восьми турів. "Альбіселесте" набрали 18 очок. Поруч розташувалися національні команди Колумбії (16 пунктів) та Уругваю (15). У зоні виходу на Мундіаль залишаються Еквадор (11 очок), а також Бразилія і Венесуела (по 10).

У жовтневому циклі аргентинці зустрінуться з Венесуелою на виїзді та проти Болівії – удома. Натомість бразильці протистоятимуть Чилі та Перу. Уругвайська збірна гратиме проти Перу та Еквадору.