Екс-тренер "Динамо" несподівано працевлаштувався в чемпіонаті Польщі

Білоруський фахівець працевлаштувався в другій за силою лізі Польщі. У 2017-2019 рр. він без особливих здобутків тренував київське "Динамо".

Хацкевич уклав контракт до кінця сезону. Призначенню нового тренера передувала презентація нового спортивного директора сілезців. Ним став білорус Михайло Залевський, який зробив собі ім'я в борисовському БАТЕ та покинув гранд у час протестів проти режиму Лукашенка кілька років тому.

Напередодні головний редактор Meczyki.pl Томаш Влодарчик анонсував великі зміни в "Заглембє". За даними інсайдера, новим власником сілезців повинен стати одіозний український агент Вадим Шаблій. Він нібито купить контрольний пакет акцій через третіх осіб. Хацкевич – клієнт агентства Шаблія ProStar.

Хто такий Олександр Хацкевич

Уродженець Мінська, вихованець тамтешнього "Динамо". Захищав кольори рідної команди в 1992-1996 і 2005-2007 рр.

У 1996-му перебрався до столиці України. У складі київського "Динамо" завоював 7 чемпіонських титулів та 4 Кубка України. Недовго пограв у Китаї та Латвії. Кар'єру тренера розпочав у 2007 році з мінського "Динамо". Пізніше працював із юнацькими збірними Білорусі, "Вітебськом", був асистентом головного тренера в збірній України та київському "Динамо", працював із "Динамо-2".

У 2014 році очолив збірну Білорусі, тренував національну команду два роки. Влітку 2017-го очолив "Динамо" замість Сергія Реброва. "Біло-сині" з Хацкевичем здобули 2 Суперкубка України (2018, 2019), але в українській Прем'єр-лізі не змогло нав'язати конкуренцію "Шахтарю". У єврокубках "біло-сині" двічі без шансів вилітали в 1/8 фіналу Ліги Європи.