Экс-тренер "Динамо" неожиданно трудоустроился в чемпионате Польши

Белорусский специалист трудоустроился во второй по силе лиге Польши. В 2017-2019 гг. он без особых достижений тренировал киевское "Динамо".

Хацкевич заключил контракт до конца сезона. Назначению нового тренера предшествовала презентация нового спортивного директора силезцев. Им стал белорус Михаил Залевский, сделавший себе имя в борисовском БАТЭ и покинувший гранд во время протестов против режима Лукашенко несколько лет назад.

Накануне главный редактор Meczyki.pl Томаш Влодарчик анонсировал большие изменения в "Заглембе". По данным инсайдера, новым владельцем силезцев должен стать одиозный украинский агент Вадим Шаблий. Он якобы купит контрольный пакет акций через третьих лиц. Хацкевич – клиент агентства Шабли ProStar.

Кто такой Александр Хацкевич

Уроженец Минска, воспитанник местного "Динамо". Защищал цвета родной команды в 1992-1996 и 2005-2007 гг.

В 1996-м перебрался в столицу Украины. В составе киевского "Динамо" завоевал 7 чемпионских титулов и 4 Кубка Украины. Недолго поиграл в Китае и Латвии. Карьеру тренера начал в 2007 году с минского "Динамо". Позже работал с юношескими сборными Беларуси, "Витебском", был ассистентом главного тренера в сборной Украины и киевском "Динамо", работал с "Динамо-2".

В 2014 году возглавил сборную Беларуси, тренировал национальную команду два года. Летом 2017-го возглавил "Динамо" вместо Сергея Реброва. "Бело-синие" с Хацкевичем завоевали 2 Суперкубка Украины (2018, 2019), но в украинской Премьер-лиге не смогло навязать конкуренцию "Шахтеру". В еврокубках " -синие" дважды без шансов вылетали в 1/8 финала Лиги Европы.