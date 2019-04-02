ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экс-тренер "Арсенала" Венгер может возглавить национальную сборную

Новости » Спорт    02.04.2019 - 17:58
Экс-тренер "Арсенала" Венгер может возглавить национальную сборную
Фото: Арсен Венгер (arsenal.com)

Французский наставник возглавлял "Арсенал" 22 года

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер ответил на вопрос о том, сможет ли он возглавить сборную по футболу. Слова наставника приводит  L`Equipe.

"Возможно. Но если и так, то это произойдет до начала чемпионата мира в Катаре", - заявил Венгер. 

Ранее в СМИ сообщалось, что французскому специалисту была предложена должность руководителя технического развития ФИФА. Также была информация, что Венгер может занять должность в "Пари Сен-Жермен", однако президент парижского клуба опроверг слухи о переговорах со специалистом.

Венгер работал в "Арсенале" в течение 22 лет - с 1996 по 2018 год. Под его руководством  лондонцы трижды становились чемпионами Англии, по семь раз выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. 

Напомним, Моуринью может возглавить клуб из чемпионата Франции. В услугах португальского специалиста заинтересованы "Лион" и "Монако".

Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ "Реал" выделит Зидану на летние трансферы 500 млн евро
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины работаАрсен Венгервозвращениетренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь