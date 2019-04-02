Экс-тренер "Арсенала" Венгер может возглавить национальную сборную

Фото: Арсен Венгер (arsenal.com)

Французский наставник возглавлял "Арсенал" 22 года

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер ответил на вопрос о том, сможет ли он возглавить сборную по футболу. Слова наставника приводит L`Equipe.

"Возможно. Но если и так, то это произойдет до начала чемпионата мира в Катаре", - заявил Венгер.

Ранее в СМИ сообщалось, что французскому специалисту была предложена должность руководителя технического развития ФИФА. Также была информация, что Венгер может занять должность в "Пари Сен-Жермен", однако президент парижского клуба опроверг слухи о переговорах со специалистом.

Венгер работал в "Арсенале" в течение 22 лет - с 1996 по 2018 год. Под его руководством лондонцы трижды становились чемпионами Англии, по семь раз выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, Моуринью может возглавить клуб из чемпионата Франции. В услугах португальского специалиста заинтересованы "Лион" и "Монако".