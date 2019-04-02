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Екс-тренер "Арсеналу" Венгер може очолити національну збірну

Новини » Спорт    02.04.2019 - 17:58
Екс-тренер "Арсеналу" Венгер може очолити національну збірну
Фото: Арсен Венгер (arsenal.com)

Французький наставник очолював "Арсенал" 22 року

Колишній головний тренер лондонського "Арсеналу" Арсен Венгер відповів на питання про те, чи зможе він очолити збірну з футболу. Слова наставника
наводить L`Equipe.

"Можливо. Але якщо і так, то це станеться до початку чемпіонату світу в Катарі", - заявив Венгер.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що французькому фахівцеві була запропонована посада керівника технічного розвитку ФІФА. Також була інформація, що Венгер може обыйняти посаду в "Парі Сен-Жермен", проте президент паризького клубу спростував чутки про переговори з фахівцем.

Венгер працював в "Арсеналі" протягом 22 років - з 1996 по 2018 рік. Під його керівництвом лондонці тричі ставали чемпіонами Англії, по сім разів вигравали Кубок і Суперкубок країни.

Чемпіонат світу з футболу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Нагадаємо, Моурінью може очолити клуб з чемпіонату Франції. У послугах португальського фахівця зацікавлені "Ліон" і "Монако".

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