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Экс-судья Чаус внес залог для выхода из-под домашнего ареста

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Экс-судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус внес залог для выхода из-под домашнего ареста. Он внес залог вчера.

Об этом сообщил информированный источник РБК-Украина.

По данным издания, Николай Чаус 7 февраля внес залог для выхода из-под домашнего ареста.

Дело Чауса

В августе 2016 детективы НАБУ задержали его "на горячем". Верховная рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Тогда он покинул территорию страны.

С 16 августа 2016 года судью объявили в национальный розыск, а в дальнейшем - в международный розыск. Местонахождение судьи было неизвестно вплоть до июля 2021 года, когда чиновника обнаружили в одном из сел Винницкой области. НАБУ задержало его в больнице "Феофания".

4 августа Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).

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Николай Чаус