Екс-суддя Чаус вніс заставу для виходу з-під домашнього арешту

За даними видання, Микола Чаус 7 лютого вніс заставу для виходу з-під домашнього арешту.

Справа Чауса

У серпні 2016 детективи НАБУ затримали його "на гарячому". Верховна рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Тоді він покинув територію країни.

З 16 серпня 2016 року суддю оголосили в національний розшук, а в подальшому - в міжнародний розшук. Місцезнаходження судді було невідоме аж до липня 2021 року, коли чиновника виявили в одному з сіл Вінницької області. НАБУ затримало його в лікарні "Феофанія".

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов'язав здати закордонні паспорти і носити електронний засіб контролю (браслет).