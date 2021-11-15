Дело судьи Чауса направили в суд
Обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса направили в суд. Его подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в сумме 150 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4. ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.
В августе 2016 детективы НАБУ задержали его "на горячем". Верховная рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности.
"Воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый скрывался от органа досудебного расследования и покинул территорию Украины", - говорится в сообщении
Уголовное производство по факту незаконного перемещения судьи через государственную границу Украины расследуется Главным следственном управлением Службы безопасности Украины.
С 16 августа 2016 года судью объявили в национальный розыск, а в дальнейшем - в международный розыск. Местонахождение судьи было неизвестно вплоть до июля 2021 года, когда чиновника обнаружили в одном из сел Винницкой области. НАБУ задержало его в больнице "Феофания".
4 августа Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).