ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Дело судьи Чауса направили в суд

Новина українською →
Киев, Понедельник 15 ноября 2021 15:33
Дело судьи Чауса направили в суд Фото: Дело Чауса направили в суд (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса направили в суд. Его подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в сумме 150 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4. ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В августе 2016 детективы НАБУ задержали его "на горячем". Верховная рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности.

"Воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый скрывался от органа досудебного расследования и покинул территорию Украины", - говорится в сообщении

Уголовное производство по факту незаконного перемещения судьи через государственную границу Украины расследуется Главным следственном управлением Службы безопасности Украины.

С 16 августа 2016 года судью объявили в национальный розыск, а в дальнейшем - в международный розыск. Местонахождение судьи было неизвестно вплоть до июля 2021 года, когда чиновника обнаружили в одном из сел Винницкой области. НАБУ задержало его в больнице "Феофания".

4 августа Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним, Апелляционный суд принял решение об аресте Чауса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николай Чаус
NEWS
Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО
Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают
Владислав Красинский, Милан Лелич Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают