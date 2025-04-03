Екс-судді Чаусу зменшили термін ув'язнення

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скоротила термін ув'язнення колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу. Замість 10 років він пробуде за ґратами 8 років та 6 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Апеляційна палата ВАКС скасувала попередній вирок та ухвалила новий, згідно з яким колишнього суддю визнали винним в отриманні хабаря та призначили покарання - 8 років 6 місяців ув'язнення з конфіскацією майна, а також позбавили права обіймати посади в судовій гілці на три роки.

Як повідомляється, суд апеляційної інстанції частково підтримав позицію сторони захисту та сторони обвинувачення, зокрема доводи прокурора щодо відсутності провокації з боку правоохоронних органів.

Справа Чауса

Нагадаємо, у серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса на отриманні хабаря в сумі 150 тисяч доларів за винесення необхідного рішення у кримінальній справі. Після чого Верховна рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

Однак, скориставшись суддівським правовим імунітетом, Чаус втік з України. З 16 серпня 2016 року його було оголошено у національний розшук, а у подальшому - у міжнародний.

В лютому 2017 року Чауса затримали в Молдові. Детективи НАБУ подали клопотання про екстрадицію екс-судді до України. Проте у квітні 2021 року з’явилася інформація про нібито його викрадення. Місцезнаходження підозрюваного було невідоме аж до липня 2021 року, коли посадовця виявили в одному з сіл Вінницької області.

Після цього працівники СБУ виїхали на місце та перевезли екс-суддю в центральне управління Служби безпеки.

Детективом НАБУ за погодженням з прокурором САП було подано клопотання до слідчого судді ВАКС про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Пізніше детективи НАБУ затримали екс-суддю у лікарні "Феофанія" після того, яка СБУ надала Національному бюро інформацію про місцезнаходження підозрюваного.

У червні 2023 року ВАКС оголосив вирок у справі екс-судді Дніпровського райсуду Києва. Він отримав покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

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