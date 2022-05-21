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Экс-спикер Пентагона Кирби назначен координатором Совета национальной безопасности

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Фото: ua.usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Президент Джо Байден объявил, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби займет новую должность в Белом доме. Он станет координатором Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Кирби будет координировать межведомственные усилия по разъяснению политики Соединенных Штатов и будет выступать в качестве старшего представителя администрации по связанным с этим вопросам", - говорится в заявлении Белого дома.

Сам Джон Кирби заявил, что был невероятно польщен новым назначением. Подразумевается, что на новой должности он не будет регулярно проводить брифинги в Белом доме, но будет дополнять пресс-секретаря Карин Жан-Пьер на трибуне, когда это необходимо.

Напомним, что пост пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер занимает с 13 мая. Она стала первой афроамериканкой и представительницей ЛГБТК-сообщества на этой должности. Ее предшественница Джен Псаки назначена Байденом пресс-секретарем Белого дома в ноябре 2020 года. До этого она работала политическим комментатором на CNN.

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