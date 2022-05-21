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Екс-спікер Пентагону Кірбі призначений координатором Ради національної безпеки

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі (Фото: ua.usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Президент Джо Байден оголосив, що офіційний представник Пентагону Джон Кірбі займе нову посаду в Білому домі. Він стане координатором Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Кірбі буде координувати міжвідомчі зусилля з роз'яснення політики Сполучених Штатів і буде виступати старшим представником адміністрації з пов'язаних з цим питань", - йдеться в заяві Білого дому.

Сам Джон Кірбі заявив, що був неймовірно задоволений новим призначенням. Мається на увазі, що на новій посаді він не буде регулярно проводити брифінги в Білому домі, але буде доповнювати прес-секретаря Карін Жан-П'єр на трибуні, коли це необхідно.

Нагадаємо, що пост прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр займає з 13 травня. Вона стала першою афроамериканкою і представницею ЛГБТК-спільноти на цій посаді. Її попередниця Джен Псакі призначена Байденом прес-секретарем Білого дому у листопаді 2020 року. До цього вона працювала політичним коментатором на CNN.

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