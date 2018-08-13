В США прошли акции националистов и их противников

Акция была приурочена годовщине событий в Шарлотсвилле

В столице США прошли акции ультраправых националистов, а также их противников. Об этом собщает Deutsche Welle.

Манифестация националистов была приурочена годовщине событий в городе Шарлотсвилле, где год назад во время беспорядков погибла женщина, которая критиковала действия полиции.

Участники акции маршем прошли возле Белого дома к Лафайнет-сквер, где провели двухчасовой митинг.

Организаторы акции призвали всех участников не приносить газовые баллончики, ножи, биты и другое оружие, а иметь с собой только флаги США и южных штатов.

Перед началом акции националистов в центре Вашингтона собрались сотни их противников. Они держали в руках плакаты с надписями "Депортировать нацистов", а также "Нет нацистам".

Полиция установила металлические заграждения для того, чтобы не дать произойти возможным столкновениям.

Напомним, в Румынии продолжаются антиправительственные протесты. Главное требование митингующих - отставка социал-демократического правительства премьер-министра Виорика Денчилле.