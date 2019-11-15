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Экс-советника Трампа признали виновным во лжи Конгрессу

Новости » Политика     15.11.2019 - 19:49
Экс-советника Трампа признали виновным во лжи Конгрессу
Фото: Роджер Стоун (GettyImages)

Приговор назначен на 6 февраля 2020 года

Суд признал бывшего советника президента США Дональда Трампа - Роджера Стоуна виновным по всем семи пунктам обвинения по делу о даче ложных показаний Конгрессу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой телеканал CNBC.

Как отмечается, приговор назначен на 6 февраля 2020 года.

Стоун обвинялся во лжи Конгрессу США в ходе показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию Конгресса. Присяжные согласились с обвинением, что Стоун лгал комитету Палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks.

Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Дональду Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, Стоуна обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов от конгресса.

Защита Стоуна признала, что тот занимался "политическими махинациями", но настаивала на том, что он не нарушил закон, поскольку так и не получил никакого компромата на демократов.

В ходе процесса Стоун конфликтовал с судом, ему было запрещено выступать в СМИ и соцсетях.

Напомним, экс-советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун обратился к федеральному судье с ходатайством о передаче ему полного текста доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

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