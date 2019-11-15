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Екс-радника Трампа визнали винним у брехні Конгресу

Новини » Політика     15.11.2019 - 19:49
Екс-радника Трампа визнали винним у брехні Конгресу
Фото: Роджер Стоун (GettyImages)

Вирок призначено на 6 лютого 2020 року

Суд визнав колишнього радника президента США Дональда Трампа - Роджера Стоуна винним за всіма сімома пунктами звинувачення у справі про давання неправдивих показань Конгресу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.

Як наголошується, вирок призначено на 6 лютого 2020 року.

Стоун звинувачували у брехні Конгресу США в ході свідчень під присягою, а також у перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Присяжні погодилися з обвинуваченням, що Стоун брехав комітету Палати представників з розвідки, щоб "приховати непривабливу правду" про своє спілкування з сайтом WikiLeaks.

Звинувачення заявляло, що Стоун мав намір отримати сайту компрометуючу інформацію про демократів, щоб допомогти Дональду Трампу в передвиборній кампанії. Крім того, Стоуна звинувачували в намаганні заблокувати показання інших свідків у конгресі та в приховуванні документів від конгресу.

Захист Стоуна визнала, що той займався "політичними махінаціями", але наполягала на тому, що він не порушив закон, оскільки так і не отримав ніякого компромату на демократів.

В ході процесу Стоун конфліктував з судом, йому було заборонено виступати в ЗМІ і соцмережах.

Нагадаємо, екс-радник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун звернувся до федерального судді з клопотанням про передачу йому повного тексту доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера.

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