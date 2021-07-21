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Экс-советника Трампа обвиняют по делу о шпионаже

Автор: Артур Родивилов

Тома Баррака, бывшего советника 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, обвиняют по делу о шпионаже в пользу Объединенных Арабских Эмиратов. Адвокат Мэтт Херрингтон заявил, что его подзащитный отказался признать себя виновным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Баррака обвиняют в попытке оказать влияние на внешнюю политику Соединенных Штатов в пользу ОАЭ в то время, пока он был агентом Эмиратов - по данным американского следствия, это период с апреля 2016 года по апрель 2018 года.

Кроме Баррака, в шпионаже обвинены гражданин США Мэтью Граймс и гражданин ОАЭ Рашид Аль-Малик.

"Как утверждалось, обвиняемые, используя свое положение власти и влияния в год президентских выборов, участвовали в заговоре с целью незаконного продвижения и продвижения интересов Объединенных Арабских Эмиратов в этой стране, грубо нарушив свое обязательство уведомить прокурора", - заявила прокурор Жаклин Касулис.

Напомним, ранее Трамп назвал смехотворными обвинения в попытке госпереворота после выборов.

Ранее издание Politico писало, что российский лидер Владимир Путин лично одобрил проведение спецоперации по поддержке Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Решение якобы принималось на закрытом совещании Совета национальной безопасности РФ в январе того же года.

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шпионажДональд Трамп