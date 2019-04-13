Экс-советник Трампа попросил передать ему доклад Мюллера

Экс-советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун обратился к федеральному судье с ходатайством о передаче ему полного текста доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает AP.

Стоун просит о передаче ему полной копии доклада, чтобы использовать содержащуюся в нем информацию для защиты в рамках возбужденного против него уголовного дела.

"В ходатайстве, направленном в суд поздно вечером в пятницу, адвокаты Стоуна заявили, что он имеет право просматривать конфиденциальный отчет, который был представлен генпрокурору в прошлом месяце, поскольку это поможет адвокатской команде доказать наличие нарушений в расследовании (против Стоуна, - ред.)", - говорится в сообщении.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует российское вмешательство в выборы в США 2016 года, предъявил обвинения политическому консультанту Роджеру Стоуну, который сотрудничал с президентской кампанией Дональда Трампа. Сообщается, что Стоун неоднократно давал ложные показания Конгрессу США по поводу своих контактов с WikiLeaks, которая летом 2016 года публиковала документы национального комитета Демократической партии США, которые, как полагают следователи, украли сотрудники российского ГРУ.

Сообщается, что Стоун также пытался склонить другого свидетеля к даче ложных показаний по этому поводу. Кроме того, по данным CNN, ФБР пришло к дому Стоуна в шесть утра, и правоохранители задержали экс-советника главы США.