Экс-сотрудника стратегического предприятия Минобороны осудили за госизмену

Иллюстративное фото (oda.zt.gov.ua)

Полковник запаса передавал российским спецслужбам информацию об украинской авиации

Бывшего работника стратегического предприятия Министерства обороны Украины приговорили к четырем годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ в Facebook.

Как отмечается, сотрудники контрразведки СБУ установили, что полковник запаса в июле 2017 года был завербован представителем Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

По заданию куратора он собирал сведения относительно украинской авиационной техники, в частности укомплектованности военных самолетов. Также злоумышленник передавал представителю иностранной спецслужбы информацию о некоторых военных частях и госпредприятиях, где осуществлялся ремонт военной техники.

Оперативники спецслужбы задержали шпиона в Киеве на рабочем месте. Фастовский горрайонный суд признал фигуранта дела виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, прокуратура АР Крым передала в суд 98 уголовных производств, открытых по фактам государственной измены против чиновников из Крыма.

Ранее в СБУ заявляли, что спецслужбы России направляют в Украину своих агентов под видом псевдоцерковников.