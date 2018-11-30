Спецслужбы РФ отправляют в Украину агентов под видом церковников, - СБУ

Иллюстративное фото (Униан)

По данным СБУ, совершить государственную измену сотрудники "крымского филиала" ФСБ заставляли черновчанина

Спецслужбы России направляют в Украину своих агентов под видом псевдоцерковников. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ в Facebook.

В пресс-службе отмечают, контрразведчики разоблачили один из механизмов спецслужб РФ вербовки таких "миссионеров". В частности, по данным СБУ, совершить государственную измену сотрудники "крымского филиала" ФСБ заставляли черновчанина, который до мартовских событий 2014 года жил в Крыму.

Вербовки граждан спецслужбами РФ Российские спецслужбы продолжают практику «внєдрєнія» в Украине своих агентов под видом псевдоцерковників. При этом вероисповедание и конфессиональная принадлежность не имеет для них никакого значения. Наши контрразведчики разоблачили один из механизмов спецслужб РФ вербовки таких «миссионеров». В этот способ к совершению государственной измены сотрудники «крымского филиала» ФСБ заставляли черновчанина, который до мартовских событий 2014 года жил в Крыму. Через открытую проукраинскую позицию им довольно быстро заинтересовались враждебные спецслужбы. К тому же мужчина был прислужником в одном из монастырей, поэтому «таварищи» решили использовать его по религиозному линией. Разведывательные задачи на территории Украины он должен выполнять под видом монаха. А чтобы муж стал более сговорчивым, то продолжатели традиций КГБ, по привычке, поместили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Через несколько месяцев мужу все же удалось освободиться и вернуться на материковую Украину. Не жалеют в России и собственных граждан. Мы установили, что одного из своих соотечественников фээсбэшники планировали использовать для выполнения специальных задач в мусульманской среде на территории РФ и Украины. Для этого человек должен пройти «курс молодого бойца» в образовательных учреждениях религиозной направленности Ближнего Востока или Южной Азии. После отказа его некоторое время держали под стражей по обвинению в распространении наркотиков. После повторного предложения конфиденциального сотрудничества россиянин спешно покинул страну. Сейчас он надеется получить статус беженца и остаться жить в Украине. Вот такие «духовниє скрєпи» от ФСБ. Опубликовано Служба безопасности Украины П'ятниця, 30 ноябрь 2018 г.

"Из-за открытой проукраинской позиции им довольно быстро заинтересовались враждебные спецслужбы. К тому же мужчина был прислужником в одном из монастырей, поэтому его решили использовать по религиозной линии. Разведывательные задачи на территории Украины он должен выполнять под видом монаха. А чтобы мужчина стал более сговорчивым, то продолжатели традиций КГБ, по привычке, поместили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Через несколько месяцев мужчине все же удалось освободиться и вернуться на материковую Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины проводила обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Позже наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что на него оказывают давление.