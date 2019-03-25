Экс-сотрудника СБУ Прозорова уволили за служебное несоответствие

Бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова уволили с должности за служебное несоответствие. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ рассказали, за что Прозоров был уволен с должности консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ СБУ.

"Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ Службы безопасности Украины за служебное несоответствие - систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, назвавший себя бывшим сотрудником Службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал, что с апреля 2014 года оказывал содействие спецслужбам России.

В качестве подтверждения работы на СБУ он представил грамоту, выданную ему за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины". По его словам, принять это решение его толкнули события на Майдане в 2014 году.

По его словам, "с 1999 по 2018 год я являлся сотрудником службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате, а именно в штабе антитеррористического центра СБУ. С апреля 2014 года я абсолютно добровольно, по идеологическим мотивам, оказывал содействие спецслужбам РФ в получении информации о деятельности украинских силовиков, в частности в районе проведения АТО".