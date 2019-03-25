Екс-співробітника СБУ Прозорова звільнили за службову невідповідність

Колишнього працівника Служби безпеки України Василя Прозорова звільнили з посади за службову невідповідність. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У СБУ розповіли, за що Прозоров був звільнений з посади консультанта-експерта одного з відділів штабу АТЦ СБУ.

"Прозоров був звільнений з посади старшого консультанта-експерта одного з відділів штабу АТЦ Служби безпеки України за службову невідповідність - систематичне вживання алкоголю на робочому місці, дискредитацію звання офіцера", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, що назвав себе колишнім співробітником Служби безпеки України Василь Прозоров на прес-конференції в Москві розповів, що з квітня 2014 року сприяв спецслужбам Росії.

Як підтвердження роботи на СБУ він представив грамоту, видану йому за "високий професіоналізм і відданість справі зміцнення державної безпеки України". За його словами, прийняти це рішення його підштовхнули події на Майдані в 2014 році.

За його словами, "з 1999 по 2018 рік я був співробітником служби безпеки України, причому з травня 2014 року працював у центральному апараті, а саме у штабі антитерористичного центру СБУ. З квітня 2014 року я абсолютно добровільно, за ідеологічними мотивами, сприяв спецслужбам РФ в отриманні інформації про діяльність українських силовиків, зокрема в районі проведення АТО".