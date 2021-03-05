Экс-сотрудника Госдепа США арестовали по делу о штурме Капитолия

Федеральное бюро расследований арестовало бывшего сотрудника Госдепартамента США Федерико Кляйна. Его подозревают в причастности к беспорядкам в здании Конгресса.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на официального представителя ФБР Саманту Шеро.

Кляйн был задержан в штате Вирджиния. Задержание бывшего сотрудника Госдепартамента - это первый известный случай, когда назначенцу бывшего президента США Дональда Трампа грозит уголовное преследование в связи с попыткой воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Кляйн работал над предвыборной кампанией Трампа в 2016 году, а затем был принят на работу в Госдепартамент в качестве специального помощника, уточняет Politico.