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Экс-сотрудника Госдепа США арестовали по делу о штурме Капитолия

Автор: Анастасия Рокитна

Федеральное бюро расследований арестовало бывшего сотрудника Госдепартамента США Федерико Кляйна. Его подозревают в причастности к беспорядкам в здании Конгресса.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на официального представителя ФБР Саманту Шеро.

Кляйн был задержан в штате Вирджиния. Задержание бывшего сотрудника Госдепартамента - это первый известный случай, когда назначенцу бывшего президента США Дональда Трампа грозит уголовное преследование в связи с попыткой воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Кляйн работал над предвыборной кампанией Трампа в 2016 году, а затем был принят на работу в Госдепартамент в качестве специального помощника, уточняет Politico.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов.

Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

После этого стало известно, что в Вашингтоне полиция усилит меры безопасности вокруг здания Капитолия.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкикапитолий
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