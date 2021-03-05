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Екс-співробітника Держдепу США заарештували у справі про штурм Капітолію

Автор: Анастасія Рокитна

Федеральне бюро розслідувань заарештувало колишнього співробітника Держдепартаменту США Федеріко Кляйна. Його підозрюють у причетності до заворушень у будівлі Конгресу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на офіційного представника ФБР Саманту Шеро.

Кляйн був затриманий у штаті Вірджинія. Затримання колишнього співробітника Держдепартаменту - це перший відомий випадок, коли призначенцю колишнього президента США Дональда Трампа загрожує кримінальне переслідування у зв'язку зі спробою перешкодити утвердженню підсумків президентських виборів, на яких перемогу здобув демократ Джо Байден.

Кляйн працював над передвиборчою кампанією Трампа в 2016 році, а потім був прийнятий на роботу в Держдепартамент в якості спеціального помічника, уточнює Politico.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів.

Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Після цього стало відомо, що у Вашингтоні поліція посилить заходи безпеки навколо будівлі Капітолію.

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