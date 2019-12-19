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Экс-сотрудника АП восстановили в должности члена Нацрады

Новости » Общество     19.12.2019 - 17:31
Экс-сотрудника АП восстановили в должности члена Нацрады
Фото: Владимир Горковенко (facebook.com/Olexandr2013)

Верховный суд отменил указ Зеленского об отмене назначения Горковенко в должности члена Нацрады

Верховный суд восстановил в должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Владимира Горковенко. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что Верховный суд своим решением отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Горковенко в должности члена Нацрады от 24 мая.

"Иск Горковенко удовлетворили частично. Признали противоправным и отменили указ президента от 24 мая 2019 №323/2019 об отмене указа "О назначении В. Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сообщили в Верховном суде.

Напомним, 4 мая пятый президент Петр Порошенко назначил Владимира Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, уволив до этого председателя Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.

Владимир Зеленский отменил указ Порошенко о назначении Горковенко 24 мая и вернул в должность члена Нацрады Артеменко. Также президент уволил Артеменко должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

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