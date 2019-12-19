Суд скасував указ Зеленського про звільнення екс-співробітника АП на посаді члена Нацради

Фото: Володимир Горковенко (facebook.com/Olexandr2013)

Верховний суд скасував указ Зеленського про скасування призначення Горковенко на посаді члена Нацради

Верховний суд відновив на посаді члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України Володимира Горковенко. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Наголошується, що Верховний суд своїм рішенням скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Горковенко на посаді члена Нацради від 24 травня.

"Позов Горковенко задовольнили частково. Визнали протиправною і скасували указ президента від 24 травня 2019 №323/2019 про скасування указу "Про призначення В. Горковенко членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - повідомили у Верховному суді.

Нагадаємо, 4 травня п'ятий президент Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, звільнивши до цього голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка.

Володимир Зеленський скасував указ про призначення Порошенка Горковенко 24 травня і повернув на посаду члена Нацради Артеменко. Також президент звільнив Артеменко посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).