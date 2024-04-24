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Екс-соратник тренера "Шахтаря" став кандидатом на заміну Клоппу в "Ліверпулі"

Фото: Арне Слот націлився на переїзд до Англії (facebook.com/feyenoord)
Автор: Антон Федорців

Керманич роттердамського "Фейєнорда" Арне Слот поповнив список претендентів на посаду головного тренера англійського "Ліверпуля" в наступному сезоні.

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера.

На 45-річного фахівця вийшли представники "червоних" із пропозицією співпрацювати. Перші перемовини мали успіх, тож невдовзі сторони нібито зустрінуться ще раз для предметної розмови про майбутній проект.

Слот з'явився в списку потенційних менеджерів "Ліверпуля" після рішення Хабі Алонсо залишитися в "Байєрі" з Леверкузена. Конкуренцію нідерландцю за посаду, що стане вакантною влітку, складе керманич лісабонського "Спортінга" Рубен Аморім. Щоправда, на Слота є попит і в інших чемпіонатах ("Баварія", "Мілан", "Барселона").

"Фейєнорд" наполягатиме на відступних за відхід тренера. Контрактом Слота з роттердамцями опція дострокового прощання не передбачена. Нідерландський гранд прагне отримати 10-20 млн у євровалюті за фахівця, помічником якого багато років був керманич донецького "Шахтаря" Маріно Пушіч.

У січні Клопп анонсував відставку з "Ліверпуля" після нинішнього сезону. Разом із ним з "Енфілда" поїде й увесь тренерський штаб. Звільнення з команди фахівець пояснив "втратою енергії".

До слова, раніше склали список українців-бомбардирів у топ-5 чемпіонатів Європи.

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